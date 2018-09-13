نصاب الزكاة لهذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1440 هجرية قدر بخمسمائة وأثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري (500 .552 دج).

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن إخراج الزكاة واجب على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدار2.5 بالمائة أي ربع العشر سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

و أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما، مع العلم أن سعر الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل و توزيع الذهب و المعادن الثمينة (أجينور)حدد بـ 6500 دج.

وذكر ذات المصدر أنه إحياء لسنة الرسول في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة، فإن الوزارة وضعت بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10- 4780، والحسابات البريدية الولائية داعية إياهم في نفس الوقت ليضعوا زكاتهم في حساباته البريدية.