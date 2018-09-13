فرنسا تقر بإقامة نظام استخدم التعذيب خلال الثورة التحريرية

اعترف قصر الإليزيه اليوم رسميا بوضع نظام خاص بالتعذيب خلال فترة احتلال الجزائر.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أعلنت في وقت سابق أن الرئيس إيمانويل ماكرون سينشر بيانا يعترف فيه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اعتقال وتعذيب واغتيال المناضل من أجل الثورة الجزائرية، موريس أودان.

وفي الأثناء، هاجمت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان قرار ماكرون، وقالت إنه سيشتت ويقسم الفرنسيين بدل أن يوحدهم، وفق تعبيرها