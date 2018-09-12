الوضع في الصحراء المحتلة خطير

عبرت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها إزاء الحالة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي باتت مصدر قلق عميق نتيجة تزايد وتيرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أجهزة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الكاملة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

كما تطرقت المجموعة في مداخلة لها خلال مناقشة البند الثاني من برنامج عمل الدورة العادية الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للحصار العسكري المفروض على الأراضي المحتلة، ومنع وصول وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين والمحامين، مبرزةً الحاجة الماسة إلى استئناف المفوضية لبرنامجها بإيفاد البعثات الفنية إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

من جهة أخرى، عبرت مجموعة جنيف عن قلقها من تأخر تنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن "دعم الأقاليم والبلدان غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي" من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، في الوقت الذي عبرت فيه جبهة البوليساريو في عدة مناسبات عن استعدادها الكامل للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.