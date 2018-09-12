فرنسا ترفض مشاركة إسرائيل في مناورة على أرضها

رفضت فرنسا مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورة ضخمة لحلف الناتو تقام على الأراضي الفرنسية.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرنسا أعلنت لسبب غير معروف عن معارضتها الشديدة لمشاركة الجيش الإسرائيلي في المناورة العسكرية التي ستجرى على أراضيها.

وأكدت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن قيادة حلف الناتو توجهت لفرنسا بطلب مشاركة إسرائيل، في حين رفضت باريس طلب الناتو، ما دعا قيادة الناتو إلى تغيير مكان المناورة إلى دولة أوروبية أخرى، حتى يشترك الجيش الإسرائيلي فيها.

سبق وشاركت إسرائيل، للمرة الأولى في تاريخ حلف الناتو، في مناورات الحلف الدولي، بمشاركة 19 دولة، وأكثر من 18 ألف جندي، في كل من أستونيا ولاتفيا وبولندا، وهي المناورات التي جرت في شهر جوان الماضي، وذلك مع الالتزام بعدم استفزاز روسيا.

وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أن أكثر من 6000 جندي من قوات حلف الناتو يرابطون في بحر البلطيق وبولندا، لكنهم لا يستفزون روسيا، في وقت تشارك إسرائيل بقوات المظليين والقوات الجوية.