هذه هي الأسباب الحقيقية لعودة الكوليرا في الجزائر

جدد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، نداءه لإنشاء وكالة وطنية لليقظة الصحية التي يعتبرها “ضرورية” للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وأمراض وأوبئة معدية أخرى، معربا عن أسفه لعدم إدراجها في قانون الصحة الجديد.

وأوضح أن مهمة هذه الوكالة تكمن في “تحديد مفهوم الخطر وكافة وضعيات انتشار الأمراض الوبائية سواء الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أو الأمراض الفيروسية، ويتمثل دورها أيضا في تقديم نتائجها للحكومة “من أجل تقييم وضعية الخطر وتحديد الممارسات الواجب اتباعها على مستوى السلطات المحلية حسب خصوصيات كل منطقة”.

وفي الإطار نفسه أوضح بركاني أن مسؤولية ظهور الكوليرا تقع ايضا على عاتق المواطنين الذين ينقصهم الحس المدني والتربية البيئية على غرار الاشخاص الذين يرمون النفايات في أي مكان أو الفلاحين الذين يسقون مزارعهم بالمياه القذرة، معربا عن أسفه لنقص الوقاية التي تسببت مؤخرا في ظهور وباء الكوليرا.

كما سجل المتحدث “نقصا في المراقبة والعمل الوقائي لاسيما فيما يتعلق بإحصاء مجاري ونقاط المياه التي تسمح بتحديد درجة تلوث هذه النقاط وتفادي انتشار المرض”، مؤكدا على مسؤولية السلطات المحلية لاسيما البلدية والولاية اللتان لا تراقبان المحيط بما فيه الكفاية”.

وأبرز الدكتور بركاني غياب عمل وقائي وتربوي بغية تفادي الكوليرا “مرض الأيادي المتسخة” ملقيا المسؤولية على عاتق السلطات المحلية والمواطنين.

واعتبر أن “هذا المرض الذي يعود إلى العصور الوسطى يعد جرحا حقيقيا بالنسبة للجزائر التي تملك إمكانيات وخصصت وسائل معتبرة للقضاء على هذا النوع من الإمراض وأمراض أخرى أشد خطورة، مؤكدا أنه كان من السهل تفادي هذا الوباء الذي ظهر خلال شهر أوت بالبليدة.

وأشار رئيس العمادة من جهة اخرى الى “غياب” الاتصال تجاه المواطن بعد ظهور الوباء واعتبر أن تدخلات بعض الخبراء “أثارت تخوف المواطنين اكثر مما طمأنتهم أو أعطتهم السلوكات الواجب اتباعها في هذا النوع من الاوضاع من اجل تجنب الاصابة بالعدوى”.

وألح في هذا الإطار على أهمية الحملات التحسيسية والتربوية قصد تلقين المواطن الثقافة البيئية انطلاقا من الخلية العائلية وقال إن “الوقاية يجب ان تكون قاعدة وصارمة” داعيا السلطات المحلية الى بذل المزيد من الجهود في مجال حماية البيئة وتطبيق عقوبات تجاه الذين لا يحترمون قواعد النظافة لا سيما نظافة المحيط.