زيادات في أجور عمال قطاع التربية

تنتظر وزارة التربية الوطنية موافقة الحكومة، من أجل الشروع في العمل بقائمة الرتب والتصنيفات الجديدة لموظفي وأساتذة القطاع بالأطوار التعليمية الثلاثة، ابتدائي ومتوسط وثانوي والمفتشين ومديري المؤسسات التربوية والنظار ومستشاري التربية.

وأوضحت وثيقة رسمية لوزارة التربية أن تصنيف رتبة مساعد معلم إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية ستصبح 10 بدل 7، أما أساتذة المدرسة الابتدائية والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية فسيرفع تصنيفهم من 11 إلى 12، و12 إلى 13 على التوالي. ومن المرتقب أن يُصنَّف الأساتذة التقنيون بالثانوي في المرتبة 13، أما بالنسبة لموظفي التربية، فسيتم رفع رتبة مساعد التربية إلى مساعد رئيسي للتربية، ليقفز تصنيفه من 7 إلى 8، وهو نفس الحال بالنسبة للمشرفين الرئيسيين للتربية، حيث يرتقب أن تتحول رتبهم إلى مساعد رئيسي للتربية وتصنيفهم من 11 إلى 12.

أما تصنيف مستشاري التربية ونُظّار الثانوية فأوضحت الوثيقة أن درجتهم ستصبح 13 إلى 15، فيما ينتقل تصنيف النُظّار من السلم 14 إلى 16.

وسيستفيد موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من التغييرات المنتظرة، حيث سيقفز مستشار التوجيه المدرسي والمهني من الصنف 10 إلى 12، فيما ينتقل تصنيف المستشار الرئيسي من الصنف 13 إلى 14.وأعوان المخابر، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من السلم 5 إلى 7، مع تغيير تسمية الرتبة من عون مخابر إلى معاون تقني للمخابر.وتضمنت التغييرات التي أحدثتها وزارة التربية موظفي التغذية المدرسية حيث يرتقب أن يقفز تصنيف مستشاري التغذية من 11 إلى 13. ومساعدي المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى 8، مع تغيير تسمية الرتبة إلى مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين، فقد تقرر أن ينتقل تصنيفهم من 11 إلى 12، فيما سيقفز تصنيف المقتصد الرئيسي من 14 إلى 15.أما مدراء المؤسسات التربوية، فقد تقرر أن يتم رفع درجاتهم، حيث سيقفز تصنيف مساعد مدير مدرسة ابتدائية من 12 إلى 13 وتصنيف مدير مدرسة ابتدائية من 14 إلى 15 وتصنيف مدير متوسطة من 15 إلى 16، ومدير الثانوية يرتقب أن يصل تصنيفه إلى 17 بعدما كان في السابق 16.