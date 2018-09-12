الجزائر تدعو دول لجنة الأركان العملياتية المشتركة إلى التعاون الصريح والاعتماد على الوسائل والقوى الذاتية

دعت الجزائر اليوم، الدول المشكلة للجنة الأركان العملياتية المشتركة، إلى ” ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية”.

وتسلّمت الجزائر رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، خلال اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم بنيامي بالنيجر، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان “الاجتماع كان مناسبة لرؤساء أركان النيجر والجزائر ومالي وموريتانيا لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 14 أوت 2017 بنواقشط، موريتانيا”.

وخلال تدخله، أكد اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا للفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمحافظة على إطار التعاون هذا، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الجوار التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا”.

كما كان اللقاء فرصة أكدت فيه الجزائر ” على ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية”.