إجلاء 11 تلميذا إلى الإستعجالات الطبية بسسب الإسهال وألام بالبطن في تيسمسيلت

تم اليوم إجلاء11 تلميذا إلى العيادة متعددة الخدمات للرجام بتيسمسيلت بعد تعرضهم لآلام في البطن والإسهال خفيف.وحسب مصالح الحماية المدنيةفقد تم نقل 11 تلميذا أعمارهم مابين بين 6 إلى 12 سنة. إلى العيادة متعددة الخدمات للرجام.

وهذا بعد تعرضهم لآلام في البطن واثنين منهم شعروا بغثيان مصحوب بتقيؤ.

أين يدرسون بعدة أقسام بالمدرسة الابتدائية “الشهيد بن طاطا أحمد” بدوار “قدال” ببلدية سيدي العنتري.

حيث «تعرضوا لإسهال خفيف وأن الأمر لا يتعلق بتسمم غذائي” مضيفا بأنهم لا يزالون تحت المتابعة الطبية.

وقد تم فتح تحقيق معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية لإصابة هؤلاء التلاميذ بالإسهال.