ليستر والسيتي خسرا 35 مليون أورو بسبب محرز وغزال !!

وضعت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسي، الثنائي الجزائري رشيد غزال ورياض محرز ضمن الصفقات التي تمت بمقابل مادي أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية.

ونقلت المجلة دراسة أجراها المرصد الدولي لكرة القدم “CIES” على 25 صفقة تم عقدها خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الأخيرة في مختلف الدوريات.

وبحسب الدراسة، فإن “السيتي” اشترى محرز بفارق 28 مليون يورو عن قيمته الحقيقية، بينما إنتقل غزال لليستر بفارق 7 ملايين يورو عن قيمته الأصلية.

ويعتمد المرصد في دراسته على عوامل كثيرة، منها معدل القيمة المالية التي رصدتها الأندية من أجل اللاعب والقيمة الحالية.