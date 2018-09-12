إل جي تعرض أول جهاز تلفزيون K 8 أوليد (K OLED 8)

انطلاقا من ريادتها في مجال ابتكار أجهزة التلفزيون مع إنتاجها تلفزيونات أوليد OLED، قامت شركة إل جي إلكترونيكس بعرض أول جهاز تلفزيون K8 أوليد OLED (7680 x 4320) خلال دورة 2018 من معرض إيفا ببرلين. تم عرض تلفزيون K8 أوليد OLED بحجم 88 بوصة أكثر من 33 مليون بيكسل ذات انبعاث ذاتيً لإنتاج نسبة تباين لا تضاهى وألوان سوداء حقيقية تحدّد من خلالها الصورة المبدعة لجهاز تلفزيون أوليد.من المتوقع أن تتضاعف شحنات تلفزيون أوليد OLED TV في السوق خلال عام 2018 لتصل إلى أكثر من 9 ملايين وحدة بحلول عام 2022، وستواصل إل جي زيادة حصة أوليد OLED في مجموعة أجهزة التلفزيون الممتازة الخاصة بها، وتشجيع المستهلكين على اعتماد أجهزة تلفزيون أوليد على نطاق واسع. لئن كان سوق أجهزة التلفزيون K 8 لا يزال في بداياته، فإنّه من المتوقع أن يبلغ أكثر من 5 ملايين وحدة بحلول عام 2022، وتلتزم إل جي باحتلال المرتبة الأولى في سوق أجهزة التلفزيون المتميّزة للغاية بفضل تقنية تلفزيونK 8 أوليد. ورغم التقدم المسجّل على مستوى شاشات أل سي دي LCD، فإنّ تقنية OLED قد اعتبرت “تقنية العرض من الجيل الجديد” لأنها تبعث الضوء الخاص بها، مما يلغي الحاجة إلى أي نوع من الإضاءة الخلفية. ويسمح هذا الأمر بظهور أجهزة تلفزيون حديثة ستعطي مفهوما جديدا لكل من جودة الصورة وتصميم المنتج. ولم تقتصر قدرة إل جي على الريادة في مثل هذه التقنيات فحسب، بل استطاعت أيضًا تسويقها بنجاح.صرّح برايان كوون، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي، “إن أول تلفزيون لإل جي من نوع OLED K 8 يعتبر قمة الإنجاز التكنولوجي والخطوة التطورية التالية في تكنولوجيا العرض”. وأضاف: “لعبت 4K OLED دوراً رئيسياً في إعادة تشكيل صناعة التلفزيون، وكانت شركة إل جي واثقة من أن K 8OLED ستفعل الشيء نفسه.”

القراءة من akhersaa