(فيديو) أمين الزاوي: المسلمون يمجدون كلام أبو هريرة أكثر من كلام الله والرسول

قال الكاتب الجزائري أمين الزاوي أن " المسلمين يمجدون كلام أبو هريرة أي ما رواه، أكثر من كلام الله عز وجل (القرآن).

وقال الزاوي خلال نزوله ضيفا على الموقع الاخباري " TSA "، أن المسلمين يمنحون أولوية للأحاديث التي رواها أبو هريرة، ويمجدونه، أكثر من الخالق وأكثر من الرسول.

وأشار الزاوي أنه "رغم الجدل الكبير حول هذه الشخصية ''أبو هريرة'' من الجانب التاريخي ومن جانب الفقه والشريعة، إلا أن الجزائريين-حسبه- يتعاملون مع هذا الموضوع بسذاجة عجيبة".

ويرى المدير العام السابق للمكتبة الوطنية أنه على السلطات " إعادة النظر في دور المؤسسات الدينية "المساجد" والأئمة، وكذا دور الدين الإسلامي في المدن و المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه يدعو الى فصل الدين عن الدولة".