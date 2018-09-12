هواتف “ايريس” الجزائرية ستباع في السوق الأمريكية

في سابقة هي الأولى سيتم تسويق هواتف ذكية جزائرية الصنع في السوق الأمريكية، بعد الاتفاقية التي وقعتها شركة “ايريس” مع الشركة الأمريكية KVS Import solutions من أجل توزيع هواتف ايريس في أمريكا، والتي تم التوقيع عليها على هامش الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزير التجارة السعيد جلاب ومشاركة عديد المؤسسات الجزائريةوأكد نائب الرئيس المدير العام لشركة ايريس جمال قيدوم، لـ”tsa”، أن مشاركة مؤسسته في التظاهرة التي انطلقت الاثنين الماضي، تأتي في إطار إستراتيجية التموقع في الأسواق الخارجية، وتسويق المنتوجات التي تصنع “ايريس” في السوق الأمريكية، مضيفا أن الهدف هو اقتطاع حصة من سوق الهواتف الذكية الضخمة.

بحسب مسؤول شركة “ايريس” فقد تم الاتفاق مع الشريك الأمريكي على البدء بتوزيع الهواتف الذكية لأن سوق الاتصالات الأمريكية سوق مثير للاهتمام ومعتبرة. بعد ذلك، ستحاول “ايريس” توسيع نطاق المنتجات المسوقة في السوق الأمريكية، من خلال تسويق أجهزة التلفاز الذي يعد أولوية، مشيرا بان الشركة رائدة في الابتكار التكنولوجي، قبل الانتقال في مرحلة أخرى إلى المنتجات الأخرى على غرار الثلاجات والغسالات.

وأكد المتحدث، أن شركة “ايريس” لها كل المواصفات التي تمكنها من طرح وتسويق منتجاتها في السوق الأمريكية الأمريكية، حيث تقدر فاتورة استيراد الهواتف في الولايات المتحدة بـ 1000 مليار دولار سنويا، وأضاف بان منتجات “ايريس” تستجيب لجميع المواصفات والمعايير الدولية المطلوبة في السوق الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك معامل النوعية والسعر المناسب الذي تمنحه هواتف “ايريس”.

وأضاف جمال قيدوم، انه هدف الشركة على المدى المتوسط هو تصدير 20 بالمائة من منتجاتها إلى الخارج، وقال بان الهدف هو جعل “ايريس” علامة تجارية دولية. مؤكدا بان الشركة تمكنت لحد الآن من تحقيق جزء كبير من الأهداف المسطرة بالنسبة للسوق الوطنية، سواء بالتقرب من الزبائن أو حصة السوق، مضيفا أن الهدف المقبل هو تحقيق مزيد من التطور ورفع حصة الشركة في السوق وتلبية طلبات المستهلكين والزبائن بشكل أفضل. وبخصوص المشاريع التي تنوي الشركة تطويرها لتنويع أنشطتها، قال مسؤول الشركة، أن مشروع وحدة العجلات المطاطية يوشك على الانتهاء، ليكون الأول من نوعها في الجزائر والثالث في إفريقيا.