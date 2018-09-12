إبراهيم حسن يسكب الزيت على النار ويطالب بحماية فريقه من جماهير سوسطارة !

يبدو أن مدير الكرة في النادي المصري إبراهيم حسن يحاول العزف على أسطوانة التظلم لدى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مبكرا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق إتحاد العاصمة في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره اتحاد العاصمة يوم الأحد المقبل في بورسعيد، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في الجزائر .

وقال مدير الكرة بالمصري في تصريحات نشرها موقع أخبارك المصري: “أتمنى أن يحقق اللاعبون نتيجة إيجابية في الجزائر، وأن تنتهي المباراة بشكل جيد”.

وأضاف: “أتمنى من الاتحاد الإفريقي أن يكون لديه خلفية عن الأحداث السابقة في الجزائر، وأن تكون المباراة مهيئة فقط للعب كرة القدم وليس أي شئ آخر”.

وطالب إبراهيم حسن بحماية بعثة الفريق المصري خلال تنقلها إلى الجزائر قائلا:” بعثة المصري يجب أن يكون لديها تأمين جيد في الجزائر، مع وجود سيطرة بالشكل المناسب على الجماهير”.

وطالب إبراهيم حسن بتدخل وزارة الداخلية والسفارة المصرية لتوفير الأمن للجالية المصرية في الجزائر قائلا:

واختتم تصريحاته قائلًا: “أتمنى من وزارة الداخلية والسفارة المصرية الوقوف بجانبنا واتخاذ كافة الاحتياطات، لأن الأمور هناك صعبة، ولتجنب حدوث أزمة أو مشكلة”.

وسبق لإبراهيم حسن وأن أحدث فوضى في مباراة فريقه المصري المصري أمام شبيبة بجاية سنة 2009، حيث قام بالإاعتداء على محافظ اللقاء، وقيامة بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير فريق شبيبة بجاية.