اسواق النفط تنتعش وولد قدور يرغب في هذا السعر

قال الرئيس التنفيذي لشركة سونطراك عبد المومن ولد قدور ان المجمع البترولي يأمل في الحفاظ على سعر نفط بين 75 و80 دولار للبرميل،بإعتبار أنه السعر الذي يخدم المنتج والمستهلك.

و تأتي تصريحات ولد قدور على هامش زيارة قادته الى ولايى تلمسان ايام قبل إجتماع دول من اوبك و خارجها لدراسة تمديد إعلان الجزائر الذي سمح بعودة اسعار الذهب الاسود للإرتفاع مجددا الى مستوياتها الحالية بعد ان إنخفضت الى الـ 30 دولار للبرميل العام 2015

و إقترب النفط اليوم الأربعاء من ملامسة حدود الـ 80 دولار للبرميل عند أعلى مستوياته هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

وبحلول الساعة الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بـ 0.70 بالمئة عن اخر إغلاق لها و تشير الى سعر 79.61 للبرميل