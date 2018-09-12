اضطراب في حركة الترمواي بالعاصمة

أعلنت المؤسسة المكلفة باستغلال ترامواي الجزائر(سيترام) اليوم الأربعاء، أن النقل عبر خطوط الترامواي سيكون جزئيا يومي 14 و15 سبتمبر حسبما أفاد به بيان صادر عن المؤسسة.

وأشارت مؤسسة "سيترام" أن سبب هذا الاضطراب راجع إلى "مرور قافلة استثنائية" وذلك على مستوى محطة المعدومين.

ولذات السبب، "ستتوقف خدمة الترامواي بين محطتي العناصر (المعدومين) والهواء الجميل ابتداء من منتصف نهار (12:00) يوم الجمعة 14 سبتمبر إلى غاية الساعة العاشرة صباحا (10:00) من يوم السبت 15 سبتمبر".

وأبرزت شركة "سيترام" أنه سيتم خلال هذه الفترة استغلال حافلات النقل العمومي الحضري " إيتوزا" لضمان نقل مستخدمي الترامواي بين محطتي العناصر والهواء الجميل.

وأضافت مؤسسة "سيترام" أن النقل عبر خطوط الترامواي ما بين محطتي درقانة - وسط والهواء الجميل سيبقى منتظما بينما ستعود الخدمة عبر كامل الخطوط إلى طبيعتها بداية من يوم السبت 15 سبتمبر.

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