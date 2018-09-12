زماموش يطلب الإعتذار من أنصار إتحاد العاصمة

طالب حارس إتحاد العاصمة محمد لمين زماموش الإعتذار من أنصار الفريق مشيرا أنه حصل سوء فهم لتصريحاته الأخيرة بعد مباراة القوة الجوية العراقي، مضيفا أنه قدم الإعتذار من النادي العراقي لمصلحة الفريق لاغير.وتحدث زماموش في تصريح للنهار خلال تواجده بمطار هواري بومدين اليوم الأربعاء قبل تنقل التشكيلة إلى مصر لمواجهة الفريق البورسعيدي قائلا:

“أنا أطلب الإعتذار من الأنصار، وأقول لهم أن يفكرو في الفريق، عندنا ثلاثة أيام ونحن نتحدث على هذه الحادثة ونسينا اللقاء الأهم خصوصا أننا نحلم بالتتويج بهذا التاج منذ عدة سنوات”

وأضاف: ” تصريحاتي لم تكن بسبب حرارة المباراة، لكن كانت من أجل مصلحة الفريق ، في بداية الموسم بعض الأنصار كانوا يشتمون اللاعبين وكنت أول من يقترب من الأنصار لتهدئة الوضع”.