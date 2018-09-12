إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن إرهابيين سلما نفسيهما، أمس الثلاثاء، للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب البيان ، فإن الأمر يتعلق بكل من سباك عبد الله، المدعو "أبو ناصر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

وخدايش لحسن المدعو "أبو القاسم"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة مملوءين، حسب نفس المصدر.

و في سياق متصل، وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي جنان الساحل بسكيكدة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية، تحوي كميات من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة.