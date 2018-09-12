إيران تقصف شمال العراق و بغداد تستدعي سفير الجزائر بدل طهران !!

دعا نشطاء و سياسيين عراقيين الحكومة العراقية الى استدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسبب القصف الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على مناطق في شمال العراق تتبع إقليم كوردستان مستغربين في نفس الوقت إستدعاء السفير الجزائري لأسباب واهية.

وقال رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، اليوم الأربعاء انه "من المؤسف الحكومة العراقية لم تتخذ اي اجراء تجاه القصف الصاروخي السافر على الاراضي العراقية، رغم انها قامت باستدعاء السفير الجزائري، بسبب هتافات فردية حصلت خلال مباراة كرة قدم، ولم تقم باستدعاء السفير، الذي قصفت دولته العراق وسقط ضحية القصف الوقح قتلى وجرحى".

وأضاف انه "على الحكومة العراقية وخارجيتها استدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسبب الصف الصاروخي للحرس الثوري على اقليم كوردستان"، مبينا ان "هناك معلومات تفيد بان القصف الايراني حصل من داخل الاراضي، من قبل مرتزقة النظام الايراني في العراق، وعلى بغداد التحقق من هذه المعلومات الخطيرة".

و إنتشرت في تويتر صورا لأكراد العراق و هم يحتمون بالجبال مخافة ان تصيبهم الصواريخ الإيرانية و هو ما اثار سخط الناشطين العراقين الذي إستنكروا رد فعل حكومتهم الهزيل إتجاه الإنتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الواقعة تحت سيادة العارق .

و إكتفت الخارجية العراقية بإصدار بيان تندد فيه قصف ايران لأراضيها في الشمال فيما أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد حسين باقري، أمس الثلاثاء، أن العراق يجب أن يسلم لإيران المسلحين الكورد المسؤولين عن القيام بهجمات على حراس الحدود الإيرانيين، مهددا بتنفيذ ضربة صاروخية جديدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد في وقت سابق أنه شن هجوما صاروخيا على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في مدينة كويه، واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.