الموت يغيب شيخ تراث “أهلليل” بتيميمون

توفي أمس الثلاثاء، شيخ تراث “أهلليل”، مولاي الصديق سليمان، عن عمر ناهز 75 سنة، بمستشفى المقاطعة الإدارية تيميمون، حسبما علم من عائلة الفقيد.

وعرف عن مولاي سليمان إسهاماته البارزة في جمع و توثيق التراث الشفهي لمنطقة قورارة.

و المتمثل في “أهلليل” المصنف تراثا عالميا، من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وقد لازم الفقيد الباحث والأديب الراحل مولود معمري لدى قدومه للمنطقة في ستينيات القرن الماضي

حيث كان رفيق دربه الدائم أثناء تجواله بالمنطقة، لجمع تراث “أهلليل” من مصادره الحية آنذاك.

وحظي الراحل الذي أصبح واحدا من رموز تراث “أهلليل” بالمنطقة، بعدة وقفات تكريمية من طرف محافظة مهرجان “أهلليل”.

نظير إسهاماته القيمة في تثمين هذا التراث الشفهي، و إخراجه من دائرة ضيقة إلى عالمية أرحب.

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