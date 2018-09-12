المغرب يشن هجوما حادا على الجزائر مجددا

هاجم المغرب مجددا الجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.وقال الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر إن بلاده ترفض “الادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري حول الوضعية بالصحراء المغربية”، مدعيا أن “هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الإبقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء”.

وزعم زنيبر أن “تورط الجزائر غير مقبول، خاصة أن لهذا البلد باعا طويلا في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليو الماضي”.

وأضاف الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف أن “اللجنة أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالإخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها على أرضها إلى كيان وهمي”.

وواصل ممثل المغرب زاعما أن “اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية”.