فيغولي يفتح صفحة جديدة مع “الإمبراطور” !

أكدت مختلف المصادر الصحفية التركية، أنّ الجزائري “سفيان فيغولي” سيكون على موعد مع بداية جديدة في فريقه “غلطة سراي” بعد البداية السيئة.والمدرب “فاتح تيريم” كان قد كشف عن نيته في زجه في التشكيلة الأساسية للفريق التركي في المباراة المقبلة بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية.

وكان “سوسو” أول اللاعبين الدوليين العائدين إلى تدريبات “غلطة سراي” وأكد على استعداده لفتح صفحة جديدة مع النادي.

كما أشادت جماهير “غلطة سراي” بعقلية الجزائري الذي لم يفتعل المشاكل عندما كان حبيس الدكة، رغم أنه كان النجم الأول الموسم الماضي، بل انتظر دوره وحان الآن وقته.