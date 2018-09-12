وزير الخارجية العراقي يعيد الخلاف الكروي مع الجزائر الى نقطة الصفر

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن علاقات بلاده مع الجزائر يجب أن تتكسر على أسوارها كافة محاولات الإساءة.

وذكر الوزير أن بلاده تنتظر موقفا واضحا من الجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين يجب أن تبتعد عن كافة أشكال الإساءة، وذلك خلال لقاء صحفي بمقر السفارة العراقية بالقاهرة.

وأضاف الجعفري: "ننتظر رسالة وموقف واضح من الجزائر"، مضيفا أن "العلاقات العراقية الجزائرية يجب أن تتكسر عليها كافة محاولات الإساءة".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين الماضي، السفير الجزائري في بغداد، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة لكرة القدم بين نادي القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري والتي أقيمت في الجزائر، الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

وهتفت جماهير فريق اتحاد العاصمة الجزائرية "الله أكبر صدام حسين" عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين، ما أثار غضب الضيوف الذين قرروا الانسحاب من المباراة التي تجري في إطار البطولة العربية، وأعلنوا أنهم محاصرون في الملعب.

وظن الجميع أن الملف طوي، بعد لقاء وزير الخارجية العراقي بنظيره الجزائري، عبد القادر مساهل، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة، أين صرح الجعفري أن العلاقات بين البلدين أكبر من أن تزعزها مباراة في كرة القدم ودعى مساهل لزيارة بغداد، ليعيد تصريحه اليوم الجدل الى نقطة الصفر.