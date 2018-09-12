وفاة المغني رشيد طه

توفي المغني الجزائري، رشيد طه، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إثر سكتة قلبية أصيب بها في منزله بباريس، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية متطابقة.

ويعتبر الراحل رشيد طه (59 سنة) من بين أشهر المغنيين الجزائريين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينات.

ويعد رشيد طه من الجيل الأول من المهاجرين الجزائريين الذين استقروا في فرنسا مع عائلته في ستينيات القرن الماضي. وبعد فترة قصيرة من العمل في المطاعم والمصانع، شكل مع مجموعة من أصدقائه فرقة موسيقية أطلقوا عليها اسم "بطاقة إقامة" تعزف الموسيقى في النوادي الصغيرة.

وفي البداية حاول طه تقديم "الروك العربي" مع مجموعته بإيقاع موسيقى الراي الجزائرية. وفي عام 1990 بدأ يعمل منفردا وأدخل الرقص إلى موسيقاه. وفي عام 1996 أطلق "أوليه أوليه"، و "ديوان" عام 1998، وألبوم "صنع في المدينة" عام 2000 الذي سجله في باريس ولندن ومراكش، عاكسا بذلك التأثيرات الثقافية المختلفة على أعماله.