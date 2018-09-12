فرنسا : السجن والترحيل لجزائري بسبب الزواج الأبيض

قضت محكمة نيفيرس الفرنسية على جزائري يبلغ من العمر 36 سنة، بالسجن لمدة شهرين والترحيل من فرنسا مع عدم دخولها لمدة خمس سنوات، بسبب الزواج الأبيض مع فرنسية تنحدر من منطقة Clamecy، وتبلغ من العمر 47 سنة.

تفاصيل القضية بحسب موقع “جريدة الوسط” الفرنسية فإن الشاب الجزائري تزوج يوم السبت 8 سبتمبر، ولم يدم زواجهما سوى يومين، حتى ظهر بينهما خلاف استدعت بسببه السيدة الفرنسية الأمن الفرنسي وكان مآله السجن.

ولم يشفع للشاب الجزائري إعلانه عن حبه لهذه السيدة الفرنسية أمام القضاء الفرنسي من أجل تبرئته، حيث أن بداية هذه القصة تعود لنسج علاقة بين الطرفين عبر الفيسبوك شهر فيفري الماضي، وبعد العديد من الرسائل المتبادلة بين الطرفين طرح الشاب فكرة الزواج في شهر أفريل، وفي 21 جوان سافر إلى فرنسا حيث التقى بها، وبعد أقل من شهر قدما طلب الزواج في البلدية ويوم 8 سبتمبر، أعلن زواجهما.

بعدها بيومين، اندلع خلاف بين الطرفين بسبب الغيرة المفرطة من طرف الزوجة التي لاحظت أن الشاب يمضي كل وقته عبر هاتفه الذكي، ليحزم حقائبه ويغادر منزل الزوجية، في وقت لم تتأخر السيدة الفرنسية في الاتصال برجال الدرك الذين أوقفوه في محطة خدمات.

وأما القاضي أكد الشاب الجزائري أنه لم يكن ينوي المغادرة نهائيا وإنما كان يريد الاتصال بأختها من أجل فض الخصام، وأنه يحبها، ويحترم فرنسا والمسؤولين الفرنسيين، لكن كل ذلك لم يشفع له.