لا تغيير في بكالوريا 2019

قررت وزارة التربية الوطنية اللجوء إلى الأساتذة المستخلفين لتدريس التلاميذ في انتظار التحاق الأساتذة الجدد خريجي الجامعات أو المدارس العليا للأساتذة بمناصبهم، فيما ينتظر أن يتم إطلاق نقاش حول إصلاح امتحان نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" في أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الحل الذي تمت مناقشته خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع نقابات التربية وممثلي أولياء التلاميذ، من أجل سد الشغور في المناصب إثر تأخر التحاق العديد من الأساتذة بمناصبهم رغم انقضاء أسبوع من بداية الموسم الدراسي الجاري 2018-2019.

وفي هذا الإطار، وصف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، القرار بـ"الصائب"، كما ثمن قرار تخصيص الدولة غلافا ماليا يقدر بـ76 مليار دينار للطور الابتدائي، معتبرا أن الدخول الحالي إيجابي بالرغم من المشاكل التي اعترضته على غرار الاكتظاظ في الأقسام واللجوء إلى البنايات الجاهزة.

كما تطرق ممثل أولياء التلاميذ، في هذا الاجتماع، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ، إلى ظاهرة الطرد التعسفي للمولودين بين 2001 و2002، كما قال، مشيرا في هذا الشأن إلى أن ما يقارب "500 ألف تلميذ" غادروا مقاعد الدراسة تم طردهم.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الصادق دزيري، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن "قرار اللجوء إلى البنايات الجاهزة لاحتواء مشكل نقص المرافق والاكتظاظ بغض النظر إلى كونها "تشوه المنظر العام، فهو ليس حلا".

وأشار بهذا الخصوص إلى أن وزيرة التربية الوطنية قد أكدت، خلال الاجتماع، أنه من الصعب القضاء على مشكل البنايات الجاهزة أو الشاليهات "قبل ثلاث سنوات"، وهو ما سيعيق، حسب رئيس النقابة، تحقيق تعليم ذي نوعية الذي تسعى الوزارة للوصول إليه.

وبالمقابل، ثمن ممثل العمال، دزيري، قرار فتح 45 ألف منصب شغل لتأطير المدارس الابتدائية.

وينتظر أن يتم إطلاق نقاش حول إصلاح امتحان نهاية التعليم الثانوي في شهر أكتوبر المقبل، غير أنه لن تطرأ أي تغييرات على "بكالوريا" دورة جوان 2019، والتي ستنظم قبل شهر رمضان، وبنفس الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية المتخذة في الدورات السابقة.