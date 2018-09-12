سيارات بن علي الفاخرة تعرض للبيع"صور"

طرحت الدولة التونسية، الثلاثاء، عرضا لبيع 11 سيارة فاخرة، تمّت مصادرتها عقب الإطاحة بنظام بن علي عام 2011، حيث سيتم بيع سيارة من نوع "بنتلي" وسيارتي "بورشه كاريرا" و سيارتي "أستون مارتن"، وسيارة من نوع "بي آم"، وكذلك سيارة "بونتياك"، وسيارة من نوع "فيراري"، وأخرى من نوع "مايباخ"، وسيارة "مرسيدس" وسيارة "رولز رويس".

وقالت شركة "توم كروز" المكلفة من الحكومة التونسية بتهيئة الشركات التونسية المصادرة، إنها ستعرض هذه السيارات بمقرها بمنطقة البحيرة وسط العاصمة تونس من 17 إلى 30 سبتمبر الجاري، وإن بيعها سيتمّ عن طريق استقبال العروض في ظروف مغلقة.

وكانت تونس صادرت بعد الثورة مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة لبن علي وأقاربه بموجب قانون المصادرة، بقيمة قدرت بحوالي 4 مليارات دولار، حسب أرقام اللجنة الوطنية للمصادرة، من بينها أكثر من 100 سيارة فخمة تم بيع أغلبها.