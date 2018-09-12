"كا في اس" تسوق هواتف "اريس" بأمريكا

وقعت المؤسسة الخاصة الجزائرية "ساتراكس صاحبة علامة ايريس (IRIS), اليوم الثلاثاء بواشنطن,على عقد مع الشركة الأمريكية"كا في اس" امبورت سولوشن (KVS Import Solutions) ,لتسويق هواتفها الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

و تم التوقيع على الاتفاقية على هامش أسبوع الجزائر بواشنطن بحضور وزير التجارة, سعيد جلاب و سفير الجزائر بواشنطن ,مجيد بوقرة, والعديد من رؤساء المؤسسات الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة التي تدوم 4 أيام.

و سيسمح الاتفاق, الذي يعد ثمرة أربع أشهر من المناقشات بين شركة اريس و هذه المؤسسة المتخصصة في البيع عبر الانترنيت في الولايات المتحدة الأمريكية, للمجمع الجزائري بالولوج الى هذا السوق المتنامي و التنافسي.

وأشار المدير العام المساعد لشركة اريس, جمال قيدوم, عقب التوقيع على هذا الاتفاق, أن شركة اريس تراهن على مؤهلين اثنين هامين لأجل الاستقرار في الولايات المتحدة لأمريكية , و هما الجودة و السعر التنافسي للمنتوج.

و تعد الأرضية الالكترونية التي تتوفر عليها "كا في اس" امبورت سولوشن , استراتيجية في هذا المقام و تتيح لايريس فرصة لاقتحام السوق الامريكية.

وأوضح ذات المتحدث قائلا "ستسمح لنا هذه الشراكة بتحديد قيمة منتوجاتنا في السوق العالمية بشكل أفضل, وكذا فهم تنظيم السوق الأمريكية".

وأضاف المدير العام لذات المؤسسة أن "ساتركس", المتواجدة حاليا في كل دول المغرب و كذا بمالي والإمارات العربية المتحدة, تطمح إلى تسويق هواتفها الذكية في أوروبا.