ميهوبي: لسنا بصدد “بوليميك” مع أيّ كان بخصوص فيلم العربي بن مهيدي

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بأنّ الوزارة ليست بصدد جدل مع أي كان بخصوص فيلم العربي بن مهيدي لأنّ ما يعني الجمهور هو الفيلم.

وأنّ لجنة المشاهدة بمركز الدراسات التاريخية قدّمت تحفظات كما جرى مع أفلام سابقة.

وكتب ميهوبي على صفحته الخاصّة على موقع “تويتر”: “بأنّنا لسنا بصدد “بوليميك” مع أيّ كان لأنّ ما يعني الجمهور هو الفيلم”. مضيفا بأنّ هذا محكوم بإحترام الإجراءات لا غير.

وقال بأنّ، لجنة المشاهدة بمركز الدراسات التاريخية قدمت تحفظات كما جرى مع أفلام سابقة.

ولا أعتقد أن هناك من لا يرغب في رؤية أفلام لأيقونات التاريخ الجزائري، ومنها بن مهيدي.

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