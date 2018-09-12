السفير الجزائري في العراق: “الشعب الجزائري يكن كل المحبة والتقدير للشعب العراقي”

أكد “عبد القادر بن شاعة” السفير الجزائري في العراق، أن الشعب الجزائري يكن كل التقدير والمحبة للشعب العراقي مؤكدا عزمه على طلب مقابلة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.وأوردت الصحافة العراقية في بيان تم نشره أن “بن شاعة” قال: “لن يستطيع أي كان أن يضرب العلاقات بين الطرفين ولن تسمح الجزائر لمثل هؤلاء بالإساءة لرموز الدولة والقيادة السياسية، والدول أجنبية وشقيقة”.

وأضاف: “سألتقي بعض المسؤولين الحكوميين في العراق وسأوضح للجميع أن الجزائر تقوم منذ فترة بمجهود كبير لمحاربة العنف اللفظي وغيره في الملاعب الجزائرية، الأمر الذي يتطلب تعاونا مشتركا في كافة المجالات بيننا”.

وتابع: “الشعب الجزائري يكن لشقيقه العراقي كل المحبة والتقدير والاحترام منذ الثورة الجزائرية المجيدة و لن ننسى ما قدمه الشعب العراقي الشقيق للجزائر”.

وختم كلامه: “لن تسمح الجزائر لأي كان بالتسلل بين الطرفين وضرب هذا الرصيد الكبير من المحبة والتقدير، وستثبت الأيام القليلة القادمة مدى محبة شعب الجزائر لشقيقه العراقي، ولا يمثل من صدرت عنه هتافات الشعب المضياف والكريم”.

يذكر أن السفير الجزائري متواجد في عطلة، ومقره الدائم بالأردن.