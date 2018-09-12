مساهل يعرب عن أسفه للقرار الأمريكي بقطع الدعم المالي عن وكالة الأونروا

أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلال مشاركته، يوم الثلاثاء بالقاهرة في جلسة خاصة لوزراء الخارجية بشأن وكالة إغاثة اللاجئين (الأونروا) عن "أسفه" لقرار الإدارة الأمريكية بقطع الدعم المالي عن هذه الوكالة الأممية.

و شدد ساهل على أن دعم الأونروا -التي أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة- يمثل "مسؤولية قانونية و سياسية و أخلاقية لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، لاسيما الصحية والتعليمية منها".

و دعا في هذا الإطار إلى دعم وكالة الأونروا "من خلال حشد الدعم السياسي و المالي" لها، مذكرا بأن الجزائر "تتصدر قائمة الدول الداعمة لموازنة السلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق."

كما أكد في الوقت ذاته على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "من قضايا الحل النهائي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرار رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يضمن حق اللاجئين في العودة".