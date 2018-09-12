أسعار النفط تقترب من 80 دولارا

ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، رغم جهود واشنطن الرامية لحث كبار الموردين الآخرين على تعويض النقص المتوقع. كما ساهمت الأحداث التي مست الشركة الوطنية الليبية للنفط في دعم البرميل.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.70 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 0.2٪ عن التسوية السابقة، فيما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج ”برنت” بواقع 38 سنتا إلى 77.75 دولارا للبرميل. وواصلت الأسعار ارتفاعها باتجاه عتبة 80 دولارا.

في السياق نفسه، ساهم الهجوم الذي تعرض له مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في حدوث ضغط جديد، مع بروز مخاوف من فقدان الإمدادات الليبية.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، وتظهر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند علامات على الاستجابة لهذه الضغوط.

وحرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط، التقى وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، مع نظيره السعودي، خالد الفالح، في واشنطن، في الوقت الذي تشجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة. كما سيلتقي بيري مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، غدا في موسكو.

من جهته، أعلن نوفاك أن ”أوبك” وروسيا وغيرهما من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر، دون أن يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.