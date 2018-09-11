نصف مليون دولار غرامة.. بسبب صدام!

يواجه فريقا اتحاد العاصمة ونادي القوة الجوية العراقية عقوبات رياضية وغرامات مالية كبيرة على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراتهما مساء الأحد الماضي بملعب عمر حمادي ببولوغين في البطولة العربية للأندية.

وكان النادي العراقي رفض إكمال المباراة عند الدقيقة الـ72 من الشوط الثاني، بعد احتجاجه على هتافات جماهير الاتحاد التي وصفها بالاستفزازية، بعد ترديد أنصار الاتحاد العديد من الأهازيج الممجدة للرئيس العراقي الراحل “صدام حسين” وكذا “فلسطين الشهداء”، الأمر الذي قوبل بالرفض من مسؤولي الفريق العراقي. وانسحب لاعبو الفريق العراقي، بعد أن كان فريق اتحاد العاصمة متفوقاً بهدفين نظيفين، وقعهما ربيع مفتاح في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وسعد ناجي بالخطإ في مرمى فريقه مع نهاية الشوط الأول.

وينتظر أن تعقد اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا طارئا، كي تدرس هذه القضية كما ستجتمع لجنة الانضباط لذات الغرض، واتخاذ القرارات المناسبة بعد دراسة تقارير المباراة من الحكم الرئيس ومحافظ المباراة وكذا الوثائق التي سيقدمها طرفا المباراة.

وبالعودة إلى العقوبات التي يرتقب تسليطها على الفريقين، فإن المادة التاسعة من قوانين لجنة الانضباط تنص على معاقبة النادي المستضيف إذا قامت جماهيره أو أي من مسؤوليه أو الطاقم الفني أو اللاعبين بارتكاب مخالفات داخل الملعب والمدرجات وخارجه عل غرار: استخدام قنابل الدخان والمفرقعات والألعاب النارية، ارتكاب أي فعل من شأنه عرقلة سير المباراة، الخروج عن الروح الرياضية أو ارتكاب ممارسات أو رفع شعارات عنصرية أو أي سلوك فيه ازدراء أو القيام بأعمال عنصرية. ويستلزم ذلك تسليط عقوبات، وهي: لفت النظر، إنذار مع غرامة مالية من 100 ألف دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار، لعب مباراتين دون جمهور، نقل مباراتين رسميتين خارج أرض الفريق المستضيف مع تحمل تكاليف الإقامة والمصاريف، وتحمل أي ضرر يلحق بالاتحاد العربي أو الشركة الراعية، ويمكن رفع الأمر إلى “الفيفا” اذا اقتضت الضرورة. وأما بالنسبة إلى الفريق الزائر، فتنص نفس المادة التاسعة على أن العقوبات التي تطال أي فريق ينسحب من مباراة تتمثل في: إلغاء النتائج وغرامة بمليون دولار أمريكي، إضافة إلى تعويضات قد تطلبها الشركة الراعية، ويحق للجنة الانضباط توقيع عقوبة مالية إضافية كتعويض للشركة الراعية والشركة الناقلة للمباراة إذا ما ثبت حدوث أضرار. كما يعاقب كل من فرض على فريقه الانسحاب من المباراة وترتب على ذلك انسحاب الفريق فعليا بواحدة من العقوبات التالية: الإنذار، غرامة لا تزيد عن 20 ألف دولار، المنع من دخول الملعب لعدد من المباريات مع فريقه لا تزيد عن 6 مباريات، وفي حال تخلف المدرب أو مساعده عن الندوة الصحفية فتسلط عليه غرامة 5 آلاف دولار.

وكان الحكم الإماراتي، محمد عبد الله، أنهى المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين، وبذلك تأهل فريق اتحاد العاصمة لدور الـ16، بفوزه بمجموع المباراتين، حيث كان حقق الفوز أيضا في كربلاء ذهاباً بهدف لصفر.