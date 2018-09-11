ملف جريمة قتل الطفلة سلسبيل قريبا أمام جنايات وهران

سيمثل الجاني وشريكه المتواطؤ معه في إخفاء جثة الضحية

ستعالج محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في دورتها الجنائية التي ستنطلق بتاريخ ال 19 سبتمبر قضية الاعتداء الجنسي والقتل الجريمة المزدوجة التي راحت ضحيتها الطفلة “سلسبيل”.

والتي هزت الرأي العام شهر أوت الفارط والتي انتهى التحقيق فيها في ظرف جد قياسي ليتم برمجتها للفصل فيها.

حيث سيحاكم المتهمان الإثنان بأفعال القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والفعل المخل بالحياء على قاصر تبلغ من العمر 8 سنوات بالنسبة للقاتل.

و المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتواطئ معه الذي نقل جثة الصحية بسيارته .

وللإشارة فإن الجريمة وقعت بحي الياسمين شرق مدينة وهران، 20 أوت الماضي والتي إهتز على إثرها الرأي العام