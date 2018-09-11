سرار:”الأنصار قاموا بتحية الشعب العراقي بإسم الرئيس صدام حسين”

دافع المدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، عن “اولاد البهجة” الذين اتهمهم الوفد العراقي بتوجيه عبارات عنصرية نحوهم.ونشط سرار ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي تحدث من خلالها عن الأحداث التي شهدتها مباراة البطولة العربية للأندية موضحا:

“أنصار سوسطارة قاموا بتحية الشعب العراقي بإسم الرئيس الراحل صدام حسين ولم تكن النية عكس ذلك”.

“من الناحية الرياضية كنا أقوى من القوة الجوية ذهابا وإيابا، وأتمنى من الأخوة العراقيين أن يتجاوزوا هاته الحادثة البسيطة”.