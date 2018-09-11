مساهل يلتقي بنظيره العراقي ويشيدان بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين

أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم بالقاهرة، بـ “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين”.وحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم فإن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة العادية ال150 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة. حيث تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها المستمر.

من جهته وجه الوزير العراقي دعوة لمساهل للقيام لزيارة الى بغداد.

مشيرا إلى أن هذا الأخير أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة “تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين.

والتي ليس بإمكان أي شيء المساس بها وبالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات.