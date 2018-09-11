مناورات بالذخيرة الحية في تندوف

تميز اليوم الثاني من زيارة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إلى الناحية العسكرية الثالثة بالإشراف على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "اكتساح 2018".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح "استمع في البداية إلى عرض قائد الناحية العسكرية الثالثة، اللواء سعيد شنقريحة الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف وعروض مختلف السلاسل القيادية".

وأضاف البيان أن هذا "التمرين التكتيكي ينفذ بالذخيرة الحية بموضوع 'مجموعة القوات الأولى في الهجوم من التماس المباشر مع العدو" الذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، والذي يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية".

و"بميدان الرمي للقطاع العملياتي- يضيف البيان- تابع الفريق قايد صالح عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة من القوات البرية، الجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد مرضي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية في دقة الرمايات".