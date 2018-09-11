فضيحة جديدة في الجوية الجزائرية.. هذا ما فرضته “فلاي ناس” للطيران عليها !!

تجاوزت فضائح شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأمور التقنية بكثير، وانتقلت إلى الأمور القانونية، وهذا بعدما سلمت أمرها إلى جهة قضائية أجنبية.حيث انصاعت الجوية الجزائرية إلى قوانين التي فرضتها عليها الشركة السعودية “فلاي ناس” للطيران، وسلمت أمرها للقضاء السعودي في الإتفاقية التي جمعت الشركتين.

فحسب أحد بنود العقد الذي يجمع الشركتين، والذي إطلع موقع “النهار أون لاين” عليه، فإنه في حال خلاف بينهما فإن القضاء السعودي سيفصل بينهما.

وجاء في البند السادس من العقد كالأتي: “اتفق الطرفان بانه في حاول وجود اي خلاف بين الطرفان ناتج عن هذه الإتفاقية او تسيير احد بنودها سيحال الى الجهات القضائية بالمملكة السعودية الرياض لاصدار قرارها يكون ملزم لكلنا الناقلتين”.

لتضاف هذه الفضيحة إلى الفضائح الكثيرة التي تسببت فيها الجوية الجزائرية، فبدلا من الإحتكام إلى القضاء الدولي ، الذي يعتبر وجهة كلالشركات العالمية لفك النزاعات.

والأكيد أن الخاسر الأكبر في هذه القضية، هي الخزينة العمومية، التي ستضطر إلى تسديد والتكفل بأي غرامات مالية تفرض على الجوية الجزائرية، وهو الأمر الذي لم يعره مسؤولي الشركة أي اهتمام.