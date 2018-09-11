بالفيديو: انطلاق أسبوع الجزائر في واشنطن : شركات محلية تبحث فرص الاستثمار في أمريكا

انطلق يوم الاثنين، بواشنطن، الأسبوع الجزائري بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث فرص الاستثمار وتوسيع الشركات الجزائرية استثماراتهم وأيضا من أجل بحث فرص التصدير.وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن، موريل بوشر ، يوم الاثنين عن افتتاح اسبوع الجزائر في واشنطن، والذي يمتد ما بين 10 إلى 13 سبتمبر.

ونقل التلفزيون العمومي الجزائري إعطاء إشارة الانطلاق للتظاهرة الاقتصادية والثقافية من طرف وزير التجارة، سعيد جلاب، في جو احتفالي ميزه عرض لفرقة فلكورية من ولاية سطيف، حيث قام الوزير بعد ذلك بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة و الذي يشارك فيه ما يقارب ال40 مؤسسة وطنية.

ويتفرع المعرض إلى ثلاث محاور مختلفة مخصصة لمنتجات الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة تجمعهم نقطة مشتركة و هي ترقية “المنتوج الوطني” في قطاعات الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعات الكهرومنزلية و الصناعة الغذائية و المنتجات التقليدية و كذا الخزف و الزرابي و الألبسة و الحلي.

كما يعرف المعرض مشاركة متعاملين اثنين من القطاع الخاص في مجال الصناعة الكهرومنزلية و هما شركتي كوندور و ايريس.