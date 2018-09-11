المتحدث باسم قوات حفتر يتراجع : “الجزائر دولة شقيقة ومصيرنا واحد” (فيديو)

حاولت قوات خليفة حفتر التهدئة مع الجزائر، عن طريق المتحدث باسمها أحمد المسماري، بعد أن هدد حفتر الجزائر مما أغضب الجزائريين كثيرا.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، قائد القوات الليبية الموالية لمجلس نواب طبرق (شرق)، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن الجزائر “دولة شقيقة”، مشدّدًا على ضرورة أن تكون العلاقات معها قوية من أجل مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسماري: “الجزائر دولة شقيقة ومصيرنا واحد، ويجب أن تكون علاقتنا قوية لمكافحة الإرهاب”، مؤكدًا أن “ليبيا لن تكون مصدر تهديد لجيرانها”.

وقال المتحدث العسكري، أن قواتهم اكتشفت “دخول بعض عناصر الجيش الجزائري إلى الأراضي الليبية”، وأوضح أنه “بعد التواصل مع السلطات الجزائرية، تبين دخول عناصر من قوات الدرك (تابعة للجيش) بالخطأ إلى ليبيا”.

وشدد المسماري، على أن “الليبيين والجزائريين أشقاء في خندق واحد وتربطهم علاقات سياسية واجتماعية”.

وتأتي تصريحات أحمد المسماري بع أيام من كلمة لحفتر وسط مؤيدين له شرقي ليبيا، قال فيها إن “الجزائريين استغلوا الظروف الأمنية ودخلوا التراب الليبي وهذا ليس تصرفا من أخوة (..) وراسلنا السلطات الجزائرية فأكدت أن العمل فردي”، وأضاف حفتر: “نحن يمكن أن نحول الحرب نحوهم في لحظات”.

وقد تبرأت حكومة الوفاق الوطني الليبية من تصريحات حفتر، في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع نظيره عبد القادر مساهل، استنكر فيها الأخير تصريحات حفتر “غير المسؤولة”، مؤكدًا “تمسك بلاده بالعلاقات الأخوية والتاريخية مع الجزائر”.

من جهته، شدد مساهل، على أنه “ليس بإمكان أي تصريح، من أية جهة، أن يؤثر على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين”، وأضاف مساهل أن الجزائر “ستواصل مساهمتها في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية في إطار المبادئ التي دافعت عليها دائما لا سيما عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.