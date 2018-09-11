تصريح وزير الطاقة الروسي يهدد بإفشال إجتماع الجزائر قبل ايام من إنعقاده

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إن الشركات النفطية الروسية مستعدة لزيادة إنتاجها مقارنة بالمستويات الحالية وهذا قبل ايام من إجتماع المنتجين من اوبك و خارج في الجزائر لدراسة تمديد الإتفاق الذي سمح قبل عامين برفع اسعار النفط من 30 دولار الى ما يقترب من ال 80 دولار حاليا .

وبلغ إنتاج النفط الروسي 11،21 مليون برميل يوميا في أوت الماضي دون تغير ليستقر بذلك قرب أعلى مستوى منذ الحقبة ما بعد السوفيتية وتظهر تصريحات نوفاك بالتالي استعداد شركات النفط في روسيا إلى رفع إنتاجها لمستويات قياسية جديدة ما يهدد بعودة تخمة المعروض في السوق النفطية خصوصا في حالة لم تتأثر إيران بالعقوبات الأمريكية .

وتعتبر روسيا احد أهم الشركاء في اتفاق التعاون من أجل استقرار أسعار النفط العالمية بين منظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء في هذه المنظمة الذي تم بالجزائر ما يهدد بإفشال الإجتماع خصوصا و ان المؤشرات من السعودية المنتج الأكبر في منظمة اوبك لا تبدو في صالح الإبقاء على إتفاق الجزائر .

و كان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري التقى بنظيره السعودي خالد الفالح أمس الاثنين في واشنطن في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترامب كبار منتجي النفط على إبقاء الإنتاج مرتفعا.

يذكر أنه تمت دعوة 16 دولة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك+"، التي تضم أعضاء من المنظمة ومنتجين مستقلين خارجها، وتستضيفه الجزائر العاصمة، في 23 سبتمبر