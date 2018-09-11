الجيش يكشف مخبأ للذخيرة قرب الحدود الجنوبية

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، عن مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ 2600 طلقة من مختلف العيارات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان الوزارة، الثلاثاء، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 10 سبتمبر 2018 مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (2600) طلقة من مختلف العيارات”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة “أوقف حرس الحدود ببشار تاجر مخدرات بحوزته (9.2) كيلوغرامات من الكيف المعالج فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (1200) وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر (20) قنطارا من أوراق التبغ و(5000) علبة سجائر بكل من الوادي والأغواط”.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار والنعامة وغرداية.