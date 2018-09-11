أمطار رعدية على الجنوب الغربي بداية من اليوم

ستشهد الولايات الواقعة في الجنوب الغربي من الوطن أمطارا رعدية بداية من مساء اليوم الثلاثاء.وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستمس ولايات رعدية على ولايات بشار تندوف والنعامة.

واضافت النشرية أن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة مساءا، إلى غاية يوم غد على السادسة مساءا.

حيث من المنتظر أن تصل كمية الأمطار المتساقطة 25 ملم.