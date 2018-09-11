“عوار” يصدم الجزائر: “الجميع يحلم بتمثيل فرنسا” !
صرح اللاعب “فرانكو جزائري” حسام عوار لمجلة “أونز مونديال” أنه يحلم بتمثيل المنتخب الفرنسي وسيفعل كل شيء مع فريقه “ليون” لتحقيق ذلك.
وقال عوار في حوار مطول مع مجلة “أونز مونديال”: “نعم، الجميع يحلم بتمثيل المنتخب الفرنسي، وهذا ما يجعلني أعمل جاهدا لتحقيق أهدافي”.
وقال عوار في حوار مطول مع مجلة “أونز مونديال”: “نعم، الجميع يحلم بتمثيل المنتخب الفرنسي، وهذا ما يجعلني أعمل جاهدا لتحقيق أهدافي”.
وأضاف: “ولهذا السبب اقول لم لا ألعب في المنتخب الأول”.
وتابع حديثه: “أريد تقديم موسم كبير مع ليون، وعلي أن أواصل العمل لكي ابقى في هذا المستوى ولكي أتطور من يوم لآخر”.
وختم كلامه: “زيدان يبقى قدوتي في الملاعب، وحتى لاعب برشلونة السابق إنيستا”.
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