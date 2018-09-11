“عوار” يصدم الجزائر: “الجميع يحلم بتمثيل فرنسا” !

صرح اللاعب “فرانكو جزائري” حسام عوار لمجلة “أونز مونديال” أنه يحلم بتمثيل المنتخب الفرنسي وسيفعل كل شيء مع فريقه “ليون” لتحقيق ذلك.وقال عوار في حوار مطول مع مجلة “أونز مونديال”: “نعم، الجميع يحلم بتمثيل المنتخب الفرنسي، وهذا ما يجعلني أعمل جاهدا لتحقيق أهدافي”.

وأضاف: “ولهذا السبب اقول لم لا ألعب في المنتخب الأول”.

وتابع حديثه: “أريد تقديم موسم كبير مع ليون، وعلي أن أواصل العمل لكي ابقى في هذا المستوى ولكي أتطور من يوم لآخر”.

وختم كلامه: “زيدان يبقى قدوتي في الملاعب، وحتى لاعب برشلونة السابق إنيستا”.