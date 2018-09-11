موقع “مانشستر سيتي” يُشيد بـ “بلماضي” !

أشاد موقع “مانشستر سيتي” بالناخب الوطني “جمال بلماضي” أين نشر تقريرا مُطوّلا على اللاعب السابق لـ “السيتي” في السلسلة التي تحمل عنوان: “أكاديمية السيتي للمدربين”.وأثنى موقع “السيتي” كثيرا على إمكانيات “بلماضي” سواء كلاعب أو كمدرب في الدوري القطري وحتى للمنتخب القطري.

كما أكد ذات التقرير أن لاعب “أولمبيك مارسيليا” الأسبق وصل لأعلى الهرم في مشواره التدريبي لحد الآن بإشرافه على المنتخب الجزائري.