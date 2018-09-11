تسهيلات كبيرة في «الفيزا» للسيّاح الراغبين في استكشاف الجزائر

في إطار تعزيز السياحة المحلية وتحسين مداخليهاتوفير أزيد من 18 ألف منصب في مجال الفندقة قبل نهاية السنةأعلن، أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن اعتماد تسهيلات كبيرة في عملية منح التأشيرات لفائدة السياح الأجانب في إطار تعزيز السياحة الشتوية التي سينطلق موسمها الشهر القادم.وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته، أمس، إلى مختلف الهياكل التابعة للقطاع، إن هناك إجراءات ستتم مباشرتها مع السلطات المعنية لوضع تسهيلات إضافية للسياح الأجانب، مع ضمان المرافقة الأمنية من أجل تعزيز السياحة في الجزائر، بالنظر إلى الأمن الكبير الذي تنعم به الجزائر.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن الهضاب العليا والصحراء الجزائرية ستكونان محل استقطاب للسياح الأجانب الراغبين في اكتشاف الجزائر، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لمرافقتهم، مشيرا إلى أن الأآجال ستكون مدروسة، من قبل الهيئات المختصة.

وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر رسمية لـ «النهار» من وزارة السياحة، أنه يتعين على السائحين الراغبين في دخول الجزائر المرور عبر الوكالات السياحية التي تتولى مهمة جلبهم في إطار منظم، مشيرة إلى أن الإجراء هدفه استقطاب أكبر قدر ممكن منهم، مؤكدة أنه في حال المرور عبر القنصليات سيتطلب الأمر وقتا أطول.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه بفضل الإجراءات التي ستتم مباشرتها خلال السنة الجارية، سيتمكن السياح من الحصول على تأشيراتهم في ظرف وجيز جدا، مع إمكانية منحهم تأشيرة قصيرة المدى متعددة ولمدّة تفوق 30 يوما.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة السّياحة والصناعات التقليدية، خلال الأيام القليلة القادمة، عن تخفيضات جديدة هامة بمناسبة انطلاق موسم السياحة الشتوية.

والتي تندرج ضمن الاستراتيجة الجديدة المتبعة من قبلها، والقائمة على تعزيز السياحة في الجزائر ودفع الجزائريين من جهة لقضاء عطلهم في بلادهم عوض التوجه إلى أماكن أخرى.

واستقطاب السياح الأجانب من جهة أخرى، لتحسين مداخيل الجزائر وتحويلها إلى قطب سياحي بإمتياز، بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة والمواقع السياحية التي تتوفر عليها دون غيرها من الدول.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية السياحة لولاية الجزائر، تم استقبال أكثر من أزيد من 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، منذ بداية سنة 2018 لغاية جوان الفارط، في إطار رحلات سياحية للترفيه والاستجمام .

وفي سياق آخر، ذكر الوزير، أن الفنادق الجديدة التي تتوفر عليها العاصمة، من شأنها توفير أزيد من 18 ألف منصب عمل، من بينها 13 ألف منصب ستكون متوفرة قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى 5 آلاف منصب سيتم استحداثها من قبل فندق جديد بباب الزوار.