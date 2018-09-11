من استفاد من رحيل رونالدو ؟

أفادت تقارير صحفية أن العديد من اللاعبين استفادوا من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي نحو الدوري الإيطالي وتحديدا إلى اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن أول المستفيدين على أرض الملعب هو قائد الفريق سيرجيو راموس حيث أصبح المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الترجيح وسجل 3 أهداف هذا الموسم.

والمستفيد الثاني في الريال حسب الصحيفة الإسبانية هو اللاعب الفرنسي كريم بن زيمة حيث أصبح اللاعب هو القائد الثالث في الفريق بعد راموس ومارسيلو حيث كان الدون هو الذي يلعب هذا الدور في الموسم الماضي، كما أنه بات آخر لاعب يخرج إلى أرضية الملعب، قبل بداية المباريات، إلى جانب أنه أصبح يقف إلى جانب اللاعب البرازيلي كاسيميرو خلال التقاط الصورة الرسمية للفريق قبل أي مواجهة .

وأما المستفيد الرابع اللاعب غاريث بايل الذي أصبح يحصل على أعلى راتب في الفريق وهذا ما يترجمه الويلزي بأنه يستحق هذا الراتب، أما فيما يتعلق بقميص رونالدو والذي يحمل الرقم 7 فهو سيكون من نصيب الوافد الجديد ماريانو دياز، بالإضافة إلى أن المعد البدني للفريق، هو الشخص الذي يجلس في المقعد المخصص لرونالدو، في حافلة الملكي الآن.