الأرسيدي يرافع لتحقيق مساواة كاملة بين الرجل والمرأة

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن تنظيمه لملتقى دولي حول موضوع "نساء تقدميات في نضال من أجل المساواة"،يوم السبت المقبل بتعاضدية مواد البناء بزرالدة والذي سيناقش "مسألة المرأة و البحث عن انسجام للنضالات من أجل المساواة، من خلال إشراك نساء مشهورات بنضالهن في الجزائر وفي بلدان من شمال إفريقيا".

وأكد "الارسيدي" في بيان له، اليوم السبت، أن الكفاح من أجل تحرر المرأة يعد من بين إحدى المسائل الراهنة ويهدف إلى ضمان المواطنة التامة و الكاملة التي تقتضي المساواة في الحقوق".

وأضاف أنه ''تم انتزاع مكتسبات من حيث الحقوق و اقتحام -بالمساواة مع الرجل- فضاءات اقتصادية و عمومية لكنها تبقى هشة و يجب تعزيزها"، مسجلا أن "مساواة حقيقية من حيث الحقوق تفرض على المرأة وعلى كافة مناضلي الديمقراطية والعصرنة مواصلة الكفاح".

وأكد ذات المصدر أن "هدف المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة "يعد أحد أسس" مشروع التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و هو مكرس في برنامجه السياسي".