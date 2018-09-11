13.4 مليون فرنسي تحت خط الفقر !

أشار استطلاع للرأي أجراه مركز "ايبسوس"، إلى أن واحد من كل 5 فرنسيين لا يمكنه الحصول على 3 وجبات يوميا، وأن يؤمن غذاء صحيا.

وقال الاستطلاع الذي نشر اليوم الثلاثاء أن أقل من ربع الذين استطلعت آراؤهم (21 بالمائة) إنهم لا يمكنهم أن يوفروا لأنفسهم تغذية صحية تتيح لهم الحصول على 3 وجبات يوميا. وأقر 27 بالمائة أنهم لا يملكون الإمكانيات المالية لشراء فواكه وخضروات يوميا.

لكن الأمر أوضح بين الأسر المتواضعة الحال، في الاستطلاع، الذي أجري لحساب الجمعية الفرنسية "النجدة الشعبية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ففرنسي من كل اثنين من الذين يقل دخلهم الشهري عن 1200 أورو، قال إنه يعاني من صعوبات في دفع ثمن الوجبة المدرسية لأبنائه ونحو واحد من كل اثنين (48 بالمائة) قال إنه يواجه صعوبات في الحصول على تغذية متنوعة.

ورأى 86 بالمائة من الذي شملهم الاستطلاع أن هذا الوضع الهش في تأمين الغذاء مؤشر على الفقر.

وبشكل عام، أكدت الجمعية الفرنسية أن الوضع المالي لقسم من الفرنسيين تحسن مقارنة بالعام 2017، مشيرة إلى أن 39 بالمائة -بزيادة 2 بالمائة مقارنة بـ2017- قالوا إنهم سبق أن عانوا من الفقر.

أما عتبة الفقر فلم يطرأ عليها تغيير يذكر، فالفرنسيون يعتبرون الشخص فقيرا عندما يكون دخله الشهري أقل من 1118 أورو، بزيادة 5 أورو عن العام السابق.

وأنجز الاستطلاع معهد إيبسوس للجمعية الفرنسية للنجدة الشعبية عبر الهاتف بين 22 و26 جوان 2018 على عينة ممثلة للشعب الفرنسي من 1016 شخصا تفوق أعمارهم 15 عاما.

ويقدر عدد سكان فرنسا بحوالي 67.2 مليون نسمة، حسب إحصائيات نشرها المرصد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مطلع 2018.