القوة الجوية يشكو اتحاد العاصمة رسميا

تقدم القوة الجوية العراقية، رسميا بشكوى إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، المشرف على تنظيم بطولة كأس العرب للأندية، بدعوى تعرضه "لهتافات طائفية ومسيئة" في مباراة الفريق أمام مضيفه اتحاد الجزائر، الأحد الفائت.

وانسحب الجوية العراقية، من مباراة الإياب في الدقيقة الـ 70، وكانت النتيجة لصالح فريق "سوسطارة" بهدفين نظيفين.

وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية العراقي، وليد الزيدي، أن النادي تقدم بشكوى رسمية، حول الأحداث التي رافقت وفد فريق كرة القدم في الجزائر.

وبين "وضحنا للاتحاد العربي ما حدث معنا في الجزائر، ولماذا انسحب الفريق قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة".