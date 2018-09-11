موقع عالمي يصدم محرز

صنّف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سيس" الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة الصفقات "المنفوخة" التي تمّ إبرامها في ميركاتو الصيف في أوروبا.

واعتبر المرصد الشهير أن القيمة الحقيقيّة لهذا الأخير في حدود 75 مليون أورو، في حين دفع مانشستر سيتي مبلغ 86 مليون أورو من أجل التعاقد معه من ليستر سيتي.

وتصدّر حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا، الوافد الجديد على تشيلسي الإنجليزي، ترتيب الصفقات"المنفوخة" التي تفوق قيمتها الحقيقية، بفارق 44.7 مليون أورو، متبوعا بالألماني ثيلو كيرير، مدافع سان جيرمان الفرنسي الجديد بفارق 19.9 مليون أورو، والكولمبي ياري مينا، نجم إيفرتون الإنجليزي الجديد بفارق 18.8 مليون أورو.

وقدّم محرز مردودا متوسطا في بداياته مع "السيتيزينز"، حيث لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال المباريات الخمس التي لعبها في مسابقة الدوري ودرع الاتحاد الإنجليزي.

ويحتاج نجم الجزائر لاستعادة أفضل مستوياته في أسرع وقت، تفاديا لخروجه من حسابات مدربه بيب غوارديولا، كما حصل مؤخّرا مع النجم الألماني لوروا ساني.